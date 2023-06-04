Защитник ЦСКА Агапов: «Считаю, что можно навязать «Зениту» борьбу за чемпионство»

Защитник ЦСКА Илья Агапов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал второе место команды по итогам сезона в РПЛ.

— Как оцените второе место ЦСКА?

— Хорошо. Жалко только, что не первое. От «Зенита» был большой отрыв, поэтому не смогли догнать их.

— Считаете, что сможете навязать борьбу им за золото?

— Я считаю, что можно навязать «Зениту» борьбу за чемпионство, — сказал Агапов «СЭ».

«Зенит» стал чемпионом России, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).