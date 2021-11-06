Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает, что клубу нужно приобрести еще двух центральных защитников.

— Нужно ли было «Зениту» накануне ЛЧ приобретать еще одного центрального защитника?

— Даже не одного, а двух. Приходится признать, что Ловрен и Ракицкий уже довольно медленные для этого турнира. Они просто не справляются в матчах с европейскими грандами, банально не успевают... Этому «Зениту» нужны более быстрые центральные защитники, которые могли бы страховать Ловрена и Ракицкого, закрывать зоны. Сейчас таких в команде нет, и это, конечно, проблема.

Ярослав, в принципе, неплох в единоборствах, но все упирается в его скорость. Мне даже кажется, что его можно было бы использовать в средней линии в связке с Барриосом. Там, возможно, украинец был бы полезнее.

— Даже так?

— Да. Причем я имею в виду не только Лигу чемпионов, но и РПЛ. Они могут сыграться в опорной зоне. Барриос будет выполнять более разрушительные функции, а Ракицкий с его потрясающим длинным пасом — больше играть на атаку.

— Некоторые специалисты полагают, что в последнее время Ловрен сильно сдал. Уж больно легко от него уходил туринец Кьеза. Приобретение хорвата можно считать ошибкой?

— Не только Кьеза создал Ловрену серьезные проблемы. Можно вспомнить и некоторые матчи РПЛ, где хорват довольно серьезно ошибался. Банально не справлялся, не успевал, если команда соперника проводила быстрые контратаки. Для меня его трансфер — действительно ошибка. Конечно, этот футболист имеет огромный опыт, обладает лидерскими качествами, но его скоростные данные, быстрота принятия решений на поле явно оставляют желать лучшего. Лига чемпионов это показала. Годы берут свое. Считаю, за него заплатили довольно серьезные деньги (около 12 миллионов евро. — Прим. «СЭ»). У меня изначально были большие сомнения по этому приобретению.

Ловрен перешел в «Зенит» из «Ливерпуля» летом 2020 года. В сезоне-2021/22 32-летний хорват провел за команду 12 матчей и не отличился результативными действиями.

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