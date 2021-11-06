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Игорь Корнеев: «Ловрен — это ошибка. Ракицкого можно передвинуть в опорную зону»

Корнеев считает покупку Ловрена у «Ливерпуля» ошибкой «Зенита»
13:35
Деян Ловрен. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Деян Ловрен. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает, что клубу нужно приобрести еще двух центральных защитников.

— Нужно ли было «Зениту» накануне ЛЧ приобретать еще одного центрального защитника?

— Даже не одного, а двух. Приходится признать, что Ловрен и Ракицкий уже довольно медленные для этого турнира. Они просто не справляются в матчах с европейскими грандами, банально не успевают... Этому «Зениту» нужны более быстрые центральные защитники, которые могли бы страховать Ловрена и Ракицкого, закрывать зоны. Сейчас таких в команде нет, и это, конечно, проблема.

Ярослав, в принципе, неплох в единоборствах, но все упирается в его скорость. Мне даже кажется, что его можно было бы использовать в средней линии в связке с Барриосом. Там, возможно, украинец был бы полезнее.

— Даже так?

— Да. Причем я имею в виду не только Лигу чемпионов, но и РПЛ. Они могут сыграться в опорной зоне. Барриос будет выполнять более разрушительные функции, а Ракицкий с его потрясающим длинным пасом — больше играть на атаку.

— Некоторые специалисты полагают, что в последнее время Ловрен сильно сдал. Уж больно легко от него уходил туринец Кьеза. Приобретение хорвата можно считать ошибкой?

— Не только Кьеза создал Ловрену серьезные проблемы. Можно вспомнить и некоторые матчи РПЛ, где хорват довольно серьезно ошибался. Банально не справлялся, не успевал, если команда соперника проводила быстрые контратаки. Для меня его трансфер — действительно ошибка. Конечно, этот футболист имеет огромный опыт, обладает лидерскими качествами, но его скоростные данные, быстрота принятия решений на поле явно оставляют желать лучшего. Лига чемпионов это показала. Годы берут свое. Считаю, за него заплатили довольно серьезные деньги (около 12 миллионов евро. — Прим. «СЭ»). У меня изначально были большие сомнения по этому приобретению.

Ловрен перешел в «Зенит» из «Ливерпуля» летом 2020 года. В сезоне-2021/22 32-летний хорват провел за команду 12 матчей и не отличился результативными действиями.

Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на сайте «СЭ»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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27%

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23%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

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22%

2.70

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Виталий Айрапетов все материалы автора

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