Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА.

«Я очень много раз встречался с ЦСКА, — приводит слова Юсупова официальный сайт «Сочи». - Мне нравится с ними играть. На них какой-то особенный настрой. ЦСКА — самая стабильная команда, которая всегда держит свой уровень».

Встреча «Сочи» с ЦСКА состоится 6 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

После 13 туров РПЛ «Сочи» набрал 24 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице. ЦСКА с 23 баллами идет на пятой позиции.