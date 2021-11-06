Юсупов: «ЦСКА — самая стабильная команда, которая всегда держит свой уровень»
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА.
«Я очень много раз встречался с ЦСКА, — приводит слова Юсупова официальный сайт «Сочи». - Мне нравится с ними играть. На них какой-то особенный настрой. ЦСКА — самая стабильная команда, которая всегда держит свой уровень».
Встреча «Сочи» с ЦСКА состоится 6 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
После 13 туров РПЛ «Сочи» набрал 24 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице. ЦСКА с 23 баллами идет на пятой позиции.
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Дополнительная информация:
https://www.pfcsochi.ru/news/2021-2022/artur-yusupov-na-tsska-vsegda-osobennyy-nastroy/
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