Корнеев — о Луисе Энрике в «Зените»: «Пока кажется, что он не включается на полную катушку»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил зимнюю трансферную кампанию питерского клуба.

— Какую оценку по пятибалльной шкале поставите «Зениту» за зимнее трансферное окно?

— Твердую четверку. Питерцы укрепились точечно, при этом не все удалось осуществить. Считаю, некоторые кандидаты, которые клуб рассматривал для усиления состава, просто не соответствовали проекту «Зенита»!

— Луис Энрике — действительно новый Малком?

— Только время покажет. По своему потенциалу и набору игровых характеристик, качеств он действительно может им стать. Однако пока его ментальность вызывает вопросы.

— Что вы имеете в виду?

— Складывается такое ощущение, будто он не включается в игре на полную катушку, не показывает своего максимума. Только официальные матчи расставят все на свои места.

— Какова его реальная цена? «Зенит» заплатил 33 миллиона. Перебор?

— С одной стороны, «Зенит» переплатил за бразильца, учитывая не совсем удачный опыт его выступлений в «Бетисе». Но с другой — можно ли было купить дешевле футболиста, которого по итогам прошлого сезона признали одним из лучших в Южной Америке?

— Продажа Кладуиньо и Артура — верное решение?

— Да. Считаю, оба игрока в последнее время не соответствовали уровню «Зенита».

После 18 туров «Зенит» с 39 очками располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям. В субботу сине-бело-голубые сыграют против ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ.