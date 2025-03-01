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Корнеев — о Луисе Энрике в «Зените»: «Пока кажется, что он не включается на полную катушку»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил зимнюю трансферную кампанию питерского клуба.

— Какую оценку по пятибалльной шкале поставите «Зениту» за зимнее трансферное окно?

— Твердую четверку. Питерцы укрепились точечно, при этом не все удалось осуществить. Считаю, некоторые кандидаты, которые клуб рассматривал для усиления состава, просто не соответствовали проекту «Зенита»!

— Луис Энрике — действительно новый Малком?

— Только время покажет. По своему потенциалу и набору игровых характеристик, качеств он действительно может им стать. Однако пока его ментальность вызывает вопросы.

— Что вы имеете в виду?

— Складывается такое ощущение, будто он не включается в игре на полную катушку, не показывает своего максимума. Только официальные матчи расставят все на свои места.

— Какова его реальная цена? «Зенит» заплатил 33 миллиона. Перебор?

— С одной стороны, «Зенит» переплатил за бразильца, учитывая не совсем удачный опыт его выступлений в «Бетисе». Но с другой — можно ли было купить дешевле футболиста, которого по итогам прошлого сезона признали одним из лучших в Южной Америке?

— Продажа Кладуиньо и Артура — верное решение?

— Да. Считаю, оба игрока в последнее время не соответствовали уровню «Зенита».

После 18 туров «Зенит» с 39 очками располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям. В субботу сине-бело-голубые сыграют против ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ.

Нуралы Алип против Мойзеса в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;.«Саласар не усилил бы команду Семака. Пьянич не дает нужного объема». Корнеев — о матче «Зенит» — ЦСКА
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Игорь Корнеев
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ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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