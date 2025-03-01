Корнеев: «Саласар не усилил бы «Зенит». Он значительно слабее Клаудиньо»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» заявил, что не считает провалом сорвавшийся трансфер полузащитника «Браги» Родриго Саласара в «Зенит».

— Неподписание Саласара — провал?

— Я вообще не понимаю, как этот футболист попал в списки «Зенита»! Не представляю, каким образом он мог усилить команду Семака. Крепкий середняк, ничего особенного в его игре не заметил.

— Хотите сказать, что Саласар по своим качествам не сильнее Клаудиньо?

— Значительно слабее, если мы говорим о сильнейшей версии Клаудиньо. По качествам это футболисты с разных планет. Не скрою, меня сильно удивила сумма возможного трансфера, которая фигурировала в СМИ (по данным разных источников, «Зенит» готов был заплатить за уругвайского полузащитника «Браги» около 22 миллионов евро. — Прим. «СЭ»).

— Кто теперь заменит Клаудиньо по позиции?

— Глушенков.