Ещенко: «Если «Спартак» не заберет три очка в игре с «Оренбургом», дальше ему придется очень сложно»
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мыслями в преддверии матча между красно-белыми и «Оренбургом» в 19-м туре РПЛ.
Игра пройдет в воскресенье, 2 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени.
«Оренбург» находится на последнем месте, так что он будет биться против «Спартака» и пытаться добыть победу за счет своих бойцовских качеств. Если «Спартак» не заберет три очка в этой игре, дальше ему придется очень сложно. Но «Спартаку» на руку, что он будет играть дома», — приводит Metaratings.ru слова Ещенко.
После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице с 37 очками. У «Оренбурга» 8 баллов и последняя позиция.
Источник: Metaratings.ru.
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|26.07
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|Рубин – Краснодар
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