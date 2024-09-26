Корнеев: «Пьянич — топ-уровень для ЦСКА и РПЛ»

Бывший футболист ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев поделился мнением о переходе Миралема Пьянича в московский клуб.

«По качествам — отличный трансфер. В зависимости от того, насколько физическая позволяет игроку показывать на поле, те качества, которые у него есть. Насколько он хорош сейчас в игровом ритме и так далее, в этом вопросе есть сомнения. Но то, что это суперкачественный игрок, нет сомнений.

Пьянич — топ-уровень для ЦСКА и РПЛ. В плане понимания, в плане ювелирной работы с мячом. Поэтому, я думаю, что на это делался акцент, когда его подписывали. Понятно, что есть ювелирный Обляков, ювелирный Файзулаев. Но, видимо, нужен еще один такой ювелир, который придаст команде что-то новое", — цитирует Корнеева «РБ Спорт».

Соглашение с 34-летним боснийцем рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.