Сухой обслужит матч «Краснодар» — «Зенит» в 10-м туре РПЛ

Судейская бригада во главе с Алексеем Сухим обслужит матч 10-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом».

Помощниками Сухого назначены Игорь Демешко и Алексей Лунев. Резервный судья — Егор Егоров. Арбитром ВАР будет Артем Чистяков, его ассистентом станет Евгений Буланов.

Встреча между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится в субботу, 28 сентября. Перед началом игры сине-бело-голубые лидируют в таблице с 23 очком. «Краснодар» занимает вторую строчку, имея в активе 21 балл.

Ранее РФС объявил имена всех арбитров, которые отработают на матчах 10-го тура РПЛ.