Колыванов — о «Спартаке»: «Футболисты остались те же, но отношение к играм поменялось — нет нервозности»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Игорь Колыванов поделился с «СЭ» мнением об игре «Спартака» во второй части сезона-2025/26.

«Достаточно удачно «Спартак» выступает в весенней части. Настроить сразу супер команду сложно, но видно, что игроки выходят и выступают уверенно. Виден потенциал команды, что она может прогрессировать. Футболисты остались те же, но отношение к играм поменялось — нет нервозности. Игроки стали допускать меньше ошибок и создавать больше моментов, от этого и результат. Предстоит непростой матч против «Ахмата», но есть все шансы побороться за попадание в тройку», — сказал Колыванов «СЭ».

«Спартак» с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. 19 апреля команда примет «Ахмат» в 25-м туре чемпионата страны.

6 мая красно-белые сыграют против ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max