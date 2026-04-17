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17 апреля, 19:59

Колыванов — о «Спартаке»: «Футболисты остались те же, но отношение к играм поменялось — нет нервозности»

Дарик Агаларов

Бывший главный тренер молодежной сборной России Игорь Колыванов поделился с «СЭ» мнением об игре «Спартака» во второй части сезона-2025/26.

«Достаточно удачно «Спартак» выступает в весенней части. Настроить сразу супер команду сложно, но видно, что игроки выходят и выступают уверенно. Виден потенциал команды, что она может прогрессировать. Футболисты остались те же, но отношение к играм поменялось — нет нервозности. Игроки стали допускать меньше ошибок и создавать больше моментов, от этого и результат. Предстоит непростой матч против «Ахмата», но есть все шансы побороться за попадание в тройку», — сказал Колыванов «СЭ».

«Спартак» с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. 19 апреля команда примет «Ахмат» в 25-м туре чемпионата страны.

6 мая красно-белые сыграют против ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

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Игорь Колыванов
ФК Спартак (Москва)
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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