«Ростов» — «Сочи»: нулевая ничья после первого тайма

«Ростов» и «Сочи» не забили голов в первом тайме матча 25-го тура чемпионата России — 0:0.

Три игрока сочинской команды получили по желтой карточке — это Вячеслав Литвинов, Кирилл Заика и Владимир Ильин.

В первом тайме «Ростов» нанес 3 удара в створ ворот соперника, у «Сочи» ни одного удара в створ.

Игра проходит на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону.