Наумов: «Тикнизян готов к переезду и заиграл бы в ла лиге»

Бывший президент «Локомотив» Николай Наумов считает, что полузащитник красно-зеленых Наир Тикнизян готов к переезду в европейский чемпионат.

«Тикнизян — быстрый, креативный и толковый футболист. Он готов к переезду и заиграл бы в ла лиге. Есть вещи, которые мешают ему. Неслучайно он выпал из стартового состава «Локомотива». Бесконечные разговоры о переходах мешают футболисту. Надо пахать и пахать на тренировках и вернуть место в стартовом составе, играть так, как он умеет. Тогда интересы из европейских клубов к нему возобновится. Наиру серьёзно надо заниматься делом.

Вопрос стоит финансов. Если поступит хорошее предложение, «Локомотив» не будет его держать. Я не думаю, что они держат Тикнизяна, потому что не хотят его отпускать, просто не устроило предложение», — цитирует Vprognoze.ru Наумова.