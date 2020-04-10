РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Игорь Гамула: «Наверное, Карпин будет «стрелять», пока не будет сына»

19:55
Теги:

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился впечатлениями от рождения дочери у главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

— От души поздравил Валерия Георгиевича с рождением дочки, — приводит слова Гамулы РИА Новости. — Наверное, будет «стрелять», пока не будет сына (смеется).

Девочку, которая родилась 4 апреля, назвали Александрой. У Карпина также есть четыре дочери: Мария (22 года), Валерия (17 лет), Даша (род. 04.09.2018) и внебрачная дочь Вероника.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200410/1569874811.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир