Игорь Гамула: «Наверное, Карпин будет «стрелять», пока не будет сына»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился впечатлениями от рождения дочери у главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

— От души поздравил Валерия Георгиевича с рождением дочки, — приводит слова Гамулы РИА Новости. — Наверное, будет «стрелять», пока не будет сына (смеется).

Девочку, которая родилась 4 апреля, назвали Александрой. У Карпина также есть четыре дочери: Мария (22 года), Валерия (17 лет), Даша (род. 04.09.2018) и внебрачная дочь Вероника.