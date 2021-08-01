Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Игорь Черевченко: «У «Краснодара» были шансы забить, но «Химки» справились»

22:26
Теги:

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 2-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

«Очень важная победа, такой соперник сразу, — отметил Черевченко. — «Краснодар» укрепился перед этим сезоном. Я доволен ребятами, потому что они выполнили то, что от них просили. Да, у «Краснодара» были шансы, кроме пенальти — подходы, подачи с флангов. Но мы справились. Ключевой момент? Гол. Могли и второй забить. Будут ли выходные? Завтра тренировка, восстановление. Послезавтра полноценный выходной».

Единственный мяч в этой игре забил Илья Кухарчук.

(Екатерина Потапова)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Потапова все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

19404 голосов

Кто выиграет РПЛ в сезоне-2021/22?

Читайте также

НОК Белоруссии объяснил причины вывоза легкоатлетки Тимановской из Токио в Минск
Клюгин шокирован решением судей отдать золото Олимпиады двум прыгунам в высоту
Россия на Олимпиаде-2020: золотой покер в конце недели!
Россия вышла в четвертьфинал Игр с первого места. Алекно провалился с Ираном
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр