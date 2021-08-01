Игорь Черевченко: «У «Краснодара» были шансы забить, но «Химки» справились»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 2-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

«Очень важная победа, такой соперник сразу, — отметил Черевченко. — «Краснодар» укрепился перед этим сезоном. Я доволен ребятами, потому что они выполнили то, что от них просили. Да, у «Краснодара» были шансы, кроме пенальти — подходы, подачи с флангов. Но мы справились. Ключевой момент? Гол. Могли и второй забить. Будут ли выходные? Завтра тренировка, восстановление. Послезавтра полноценный выходной».

Единственный мяч в этой игре забил Илья Кухарчук.

(Екатерина Потапова)