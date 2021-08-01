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Семак — о победе над «Ростовом»: «Сказал прибавить. Мы и прибавили»

22:27
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (4:2).

— Хорошая игра. За исключением тех ошибок в обороне, которые мы допустили, смотрелись неплохо. Заслуженно победили. Болельщиков поздравляю с победой.

— Почему в первом тайме «Зенит» значительно прибавил именно после паузы на водопой? Что вы сказали игрокам во время нее?

— Сказал прибавить. Мы и прибавили. Ребятам сложно распределять силы. Наверное, боялись, что их не хватит — не получится поддерживать темп, быстро играть.

— Почему длинные передачи в штрафную в большинстве случаев исполнял Ракицкий, ведь Ловрен тоже умеет делать передачи из глубины?

— Ловрен тоже делал их. Наоборот, их не надо было делать в таком количестве. Они упрощали игру. Нужно было доводить мяч до других позиций, с которых можно было его разыгрывать.

«Зенит» в следующем туре 7 августа примет «Краснодар», а «Ростов» 8 августа в гостях встретится с подмосковными «Химками».

Ростов — Зенит

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Гоша Чернов все материалы автора

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