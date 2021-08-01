Ракицкий получил травму в матче с «Ростовом»
22:25
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 2-го тура российской премьер-лиги против «Ростова» (4:2).
— Почему заменили Ракицкого на Чистякова? Из-за травмы?
— Да, заменили по причине травмы. Посмотрим, надеюсь, что ничего серьезного нет.
«Зенит» одержал вторую победу подряд на старте сезона. «Ростов» пока не набрал ни одного очка.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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