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Стало известно, сколько матчей пропустит защитник «Зенита» Ловрен

15:05
Деян Ловрен. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Деян Ловрен. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Как сообщили «СЭ» коллеги из хорватской телерадиокомпании HRT, 31-летний защитник «Зенита» Деян Ловрен, пропустивший игру 25-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1) из-за повреждения мышечных тканей, с высокой долей вероятности не примет участия в матчах 26-го и 27-го туров с «Краснодаром» (17 апреля в гостях) и «Ротором» (24 апреля дома).

Судя по всему, футболиста будут готовить к домашней встрече 28-го тура с «Локомотивом» (2 мая), которая может стать ключевой в борьбе сине-бело-голубых за третье подряд чемпионство.

При этом Хорватский футбольный союз намеревается обратиться в клуб из Санкт-Петербурга с просьбой не задействовать Ловрена после того, как титул будет официально оформлен — чтобы не усугубить травму одного из ключевых исполнителей сборной перед Евро-2020.

Ситуация с Ловреном дает дополнительный шанс закрепиться в «Зените» 27-летнему защитнику Дмитрию Чистякову. Он выступает за команду Сергея Семака на правах аренды до конца сезона-2020/21 с правом выкупа у «Ростова». Стоит учесть, что у еще одного центрального защитника питерцев Ярослава Ракицкого на данный момент три желтых карточки — в случае получения четвертой украинец пропустит следующий матч.

(Вячеслав Короткин)

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