Игнатов — о победе над «Рубином»: «Хороший результат, двигаемся дальше»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу над «Рубином» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

— Хорошее выступление. Тяжелый первый тайм, было жарко. Во втором тайме стало полегче дышать. И мы стали мобильнее, и соперник подустал. Нам удалось забить хорошие мячи. Хороший результат, двигаемся дальше.

— Ты забил гол. Что там было?

— Отличная передача Соболева. Я просто бежал, оставалось только решить ситуацию с вратарем. Хорошо, что получилось. При падении ударился о поле, ничего страшного. Сейчас все хорошо.

— «Спартак» на первом месте. Что чувствуешь?

— Есть над чем работать, будем прогрессировать и идти от матча к матчу, не важно, какой соперник. Цель — 3 очка в матче. Верю ли в чемпионство? Посмотрим в конце сезона. Любой футболист верит в это.

«Спартак» набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» пока не выиграл ни одного матча в лиге и с 2 очками находится на 10-й строчке.