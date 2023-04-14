Игнатьев: «Спартак», «Ростов» и ЦСКА держат в уме второе место в чемпионате»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о претендентах на второе место в РПЛ по итогам текущего сезона.

«Какие клубы будут претендовать на серебряную медаль РПЛ? Здесь все реально. Конечно, «Спартак», «Ростов» и ЦСКА держат в уме второе место. Эти команды будут биться за вице-чемпионство до конца чемпионата. Потому что с первым место все уже предельно ясно. «Зенит» теперь никто не догонит. Команда стоит особняком в турнирной таблице», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 54 очка. Вторым идет «Ростов» (45). Третью строчку занимает «Спартак» (42), четвертую — ЦСКА (41).