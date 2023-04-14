Сборная России поздравила Зиньковского с днем рождения

Сборная России поздравила полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского с днем рождения. Футболисту исполнилось 27 лет.

«Сегодня полузащитнику сборной исполняется 27 лет. Поздравляем Антона и желаем ему исполнения всех желаний, вдохновения и ярких достижений», — говорится в сообщении.

Зиньковский дебютировал за основную сборную России 23 марта 2023 года в товарищеском матче против сборной Ирана (1:1), проведя на поле 87 минут.

В сезоне-2022/23 Зиньковский провел за «Спартак» 28 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.