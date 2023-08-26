Игнатьев: «Не думаю, что у «Краснодара» спад, просто соперники стали серьезнее к нему относиться»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев заявил, что его удивила потеря очков «Краснодаром» в матче 6-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0).

«Я думал, что южане будут двигаться вперед, в плане набора очков. Но если бы гости забили пенальти, то был бы другой результат. Мы видим, что уже третий подряд одиннадцатиметровый «быки» не забивают. Это мешает команде брать очки. Но все равно южане выглядят предпочтительнее, при очень упорной игре соперника», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.

Также он не считает, что у «Краснодара» на данный момент спад.

«Не думаю. Это не глобальные проблемы. Не могу сказать, что у команды плохое функциональное состояние или форма потеряна, просто соперники стали более серьезно относиться к «Краснодару», — добавил специалист.

В 7-м туре «Краснодар» встретится со «Спартаком». Матч пройдет 2 сентября и начнется 20.00 по московскому времени. «Факел» в этот же день в 17.30 по мск. сыграет против «Крыльев Советов».