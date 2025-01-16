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Игнатьев: «Талант и потенциал Батракова сравним с Миранчуками»

Камила Абдурахманова
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Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о перспективах хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

«Талант и потенциал Батракова без сомнений сравним с Миранчуками. Их возможности абсолютно точно можно сопоставлять и никак при этом не ошибиться. Но нельзя забывать, что уже было достаточно примеров с перспективными ребятами. А потом они теряли темп своего развития, проявляли уже несколько иное отношение к делу. На сегодняшний день Батракову нужно сделать все, чтобы постоянно улучшать свою игру.

Такому молодому футболисту необходимо помогать. И не столько его нужно оберегать в клубе, сколько делать все возможное, чтобы найти все прорехи в его игре. И напоминать, что у него есть еще возможности и необходимость формировать себя дальше. Потому что когда все вокруг начинают говорить лишнее в сторону одаренного футболиста, наша российская ментальность не позволяет нам закреплять то, что было вчера», — сказал Игнатьев Legalbet.ru.

В этом сезоне Батраков сыграл 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Контракт 19-летнего полузащитника с клубом действует до июля 2027 года.

Источник: Legalbet.ru
Алексей Батраков
Борис Игнатьев
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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