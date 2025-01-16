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Яковлев заявил, что скучает по матчам «Спартака»

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Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев заявил, что соскучился по матчам РПЛ.

«Соскучился ли по РПЛ? Конечно! Все ждем возвращения. Понимаю, что это будет нескоро, но будет интересно сейчас следить за межсезоньем: как будут усиливаться команды, какие-то проблемы свои решать. Последний год у нас чемпионат интересно идет, борьба практически до последнего тура и сейчас очень «на тоненького», нет явного фаворита. Конечно, ждем продолжения сезона.

По чему больше скучаю? По последним матчам «Спартака», который провел потрясающую концовку. Наверное, они сами хотели, чтобы чемпионат не останавливался на зимнюю паузу. Думаю, в этот момент у красно-белых были ли бы отличные шансы побороться за чемпионство», — сказал Яковлев в беседе с «РБ Спорт».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Команда Деяна Станковича отстает от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Источник: РБ Спорт
Павел Яковлев
ФК Спартак (Москва)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
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Спартак – Оренбург
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