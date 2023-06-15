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Игнатьев считает, что Чалов может замотивироваться от переезда в Турцию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о возможном отъезде нападающего столичного ЦСКА Федора Чалова в турецкую Суперлигу.

«Наверное, в те команды, которые на постоянной основе играют в Лиге чемпионов, есть смысл попробовать перейти. Любой футболист, если у него есть какая-то высокая цель, будто попасть сначала из молодежной команды в первую, затем из первой команды в сборную, будет стараться ее реализовать. Подобное мотивирует и заставляет игроков расти. Если этой внутренней мотивации нет, то, образно говоря, можно покрыться паутиной. Из-под которой выбраться тяжело, зато легко бросить играть в футбол. Чалов — молодой футболист, развивается, уже пробовал себя в Европе. Ему есть смысл попробовать себя в другой команде, если она находится по уровню выше ЦСКА или же играет в Лиге чемпионов. Он после возвращения из Швейцарии провел в нашем чемпионате неплохое время, достойно себя проявил. Но подсказывать или решать за него я не буду, это неправильно», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

Ранее известный инсайдер заявил, что «Галатасарай» и «Фенербахче» заинтересованы в покупке россиянина.

В прошедшем сезоне 25-летний форвард провел 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 6 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чалова в 12 миллионов евро.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/15/20671904.shtml
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
0
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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