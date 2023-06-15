Агент назвал молодых белорусских игроков, которые подошли бы клубам РПЛ

Футбольный агент Сергей Новиков порассуждал о том, кто из белорусских игроков мог бы заинтересовать клубы РПЛ.

— Однозначно нужно обратить внимание на полузащитника Зиновича, — считает Новиков. — Кирилл был в московском «Локомотиве», а последний год провел в Португалии в «Витории Гимарайнш». Он за это время очень сильно прибавил и может приятно удивить и специалистов, и болельщиков. Стоит также обратить внимание на левого защитника «Минска» Максима Касараба. Конечно, нужно выделить и нападающего Егора Карлицкого. Сейчас он однозначно лучший форвард в Белоруссии. Правда, по моей информации, он пока больше нацелен на европейские варианты. Я бы добавил в этот список и опорного полузащитника «Минска» Юлия Кузнецова. Очень объемный игрок, который напоминает Сергея Гуренко в его лучшие годы. Вот эти ребята на сегодняшний день созрели, чтобы выступать в РПЛ.

В четверг, 15 июня молодежные сборные Белоруссии и России проведут товарищеский матч. Игра пройдет в Борисове (Белоруссия) и начнется в 17.00 по московскому времени.