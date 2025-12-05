Борис Игнатьев — о «Краснодаре»: «Игра выстроена. Видно, как команда собирается побеждать»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «СЭ» рассказал о своих симпатиях в чемпионской гонке РПЛ.

— В чемпионской гонке кому симпатизируете?

— «Краснодару». У него игра выстроена. Видно, как команда собирается побеждать. Футболисты не просто караулят ошибку соперника — они заставляют его ошибаться. За счет постоянных перемещений, быстрого перевода мяча из одной зоны в другую получают свободное пространство и проводят опасные атаки. Правда, как и раньше, многое завязано на Сперцяне с Кордобой. Равноценной замены им нет — при всей глубине состава.

«Локомотив» в этом сезоне тоже хорош. Футбол яркий, смотрибельный. Галактионов выстраивает все по кирпичику, ребята удачно склеены, сейчас там каждый на своем месте. Особенно мне нравится Батраков, который может и за мяч побороться, и отдать, и завершить. Игрок тонкий, техничный, но не индивидуалист, из командной игры не выпадает.