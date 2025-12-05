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Борис Игнатьев — о Мусаеве: «Это лучший российский тренер на данный момент»

Александр Кружков
Обозреватель

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «СЭ» высказал мнение о Мураде Мусаеве, который возглавляет «Краснодар».

— В марте вы сказали: «Семак — лучший российский тренер на данный момент». А сегодня кто?

— Мусаев. Я прекрасно понимаю, насколько ему тяжело. Молодой, на высоком уровне не играл. Кто-то называет выскочкой, кто-то до сих пор сомневается в его тренерских качествах. Но Мурад спокойно идет своей дорогой и добивается результата. В прошлом сезоне взял с «Краснодаром» золото и в этом лидирует.

Мусаев стабилен, команда у него управляемая, все в порядке и с игрой, и с мотивацией. Хотя после чемпионства футболисты нередко снижают к себе требования. Смотрят на тренера, который заставляет пахать, и думают: «Да что ты мне рассказываешь? Я великий! Сам знаю, что нужно делать». Это путь в никуда. А Мурад и с нашими ребятами ладит, и к легионерам, включая горячего Кордобу, подобрал ключик.

Кому-то кажется, что это легко. Но на примере «Реала» мы видим, что бывает, когда тренер не может найти общий язык с игроками. Он теряет контроль над раздевалкой — и команда потихоньку разваливается. Полагаю, для Хаби Алонсо все закончится увольнением.

— С Мусаевым вы на связи?

— Да, частенько созваниваемся. Познакомились лет десять назад в Минске, где проходил юношеский чемпионат Европы. В нашей сборной было много воспитанников «Краснодара», и перед турниром Мурада включили в штаб.

Мне он сразу приглянулся. Интеллигентный, глубоко погружен в футбол, со своим видением игры. Четко объясняет ребятам, что от них требуется, все подмечает. Уже тогда понял, что у этого тренера большое будущее. Последние успехи его совершенно не изменили. Ведет себя достойно, не выпячивает. Общаться с Мурадом очень интересно.

Борис Игнатьев.Борис Игнатьев: «Семин в шикарной форме. Мог бы и сегодня тренировать»
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Борис Игнатьев
Мурад Мусаев
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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