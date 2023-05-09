Гарре заявил, что Сперцян способен заиграть в Европе

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре оценил шансы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна заиграть в одном из европейских чемпионатов.

«Эдуард — классный футболист, мне нравится стиль его игры. Уверен, он способен заиграть в Европе. Какой чемпионат ему подойдет? Не знаю, выбирать все равно ему», — приводит слова Гарре «РБ Спорт».

22-летний Сперцян является воспитанником футбольной академии «Краснодара». В нынешнем сезоне на его счету 14 голов и 11 результативных передач в 34 матчах чемпионата и Кубка России.