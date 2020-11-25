Игбун не сыграет с «Ростовом»
15:34
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» рассказал о состоянии нападающего бело-голубых Силвестра Игбуна.
— Слай пока тренируется индивидуально, с «Ростовом» он не сыграет, — сказал Шварц. — Но скоро он вернется в общую группу. (Дмитрий Гирин)
Матч «Ростов» — «Динамо» пройдет в субботу, 28 ноября. Начало — в 19.00 (мск).
В нынешнем сезоне премьер-ли Слай провел 9 матчей и забил 1 мяч.
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