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Игбун не прилетел с «Динамо» в Казань на матч с «Рубином»

20:08
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«Динамо» прибыло в Казань, где сыграет с «Рубином» в рамках 16-го тура чемпионата России. Как сообщил московский клуб в Twitter, в столицу Татарстана прилетело 22 игрока. В списке отсутствует лучший игрок команды в сентябре форвард Силвестр Игбун.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари — Антон Шунин, Игорь Лещук;

защитники — Сергей Паршивлюк, Владимир Рыков, Константин Рауш, Роман Нойштедтер, Григорий Морозов, Роман Евгеньев, Заурбек Плиев, Иван Ордец, Игорь Калинин;

полузащитники — Артур Юсупов, Мигел Кардозу, Оскар Хильемарк, Себастьян Шиманьски, Антон Соснин, Вячеслав Грулев;

нападающие — Кирилл Панченко Рамиль Шейдаев, Николай Обольский, Максимилиан Филипп, Клинтон Нжи.

Матч между «Рубином» и «Динамо» пройдет 9 ноября и начнется в 14:00 мск.

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