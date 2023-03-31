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Судейство

Сегодня, 10:10

ИФАБ не запрещал интервью судей в России. Он отреагировал на нарушение правил игры на турнире в ОАЭ

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Алексей Амелин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) не запрещал послематчевые интервью судей в турнирах, проводимых РФС, РПЛ и ФНЛ. По одной простой причине: у ИФАБ нет таких полномочий.

Предматчевые и послематчевые интервью не запрещены правилами игры. Соответственно, ИФАБ не вправе пытаться каким-то образом регламентировать такую инициативу футбольных властей любой страны. И не пытается.

В четверг после заседания исполкома РФС генеральный секретарь этой организации Максим Митрофанов заявил журналистам, что «формально вся подобная деятельность запрещена ИФАБ». Но это не так.

Президент РФС Александр Дюков. В РФС высказались о послематчевых интервью судей в РПЛ

По всей видимости, ИФАБ отреагировал не на послематчевые интервью, а на нарушение правил игры на турнире в ОАЭ, где выступали «Ростов», «Спартак», «Краснодар» и «Сочи». В регламент соревнования была включена и использовалась возможность подавать запросы для просмотра судьей видеоповторов спорного момента. Официальный представитель команды сообщал о запросе резервному арбитру, затем резервный передавал информацию главному арбитру. Судья шел к монитору, изучал видеозапись, давал комментарии в прямом эфире и выносил решение.

Вот это прямое нарушение правил игры. Этот эксперимент, получается, не согласовали с ИФАБ, УЕФА и ФИФА. Хотя в соответствии с действующими регламентами, устанавливающими правила организации международных турниров (а зимнее соревнование считалось таким, потому что проходило на территории ОАЭ), любой международный клубный турнир должен проходить в соответствии с правилами игры ИФАБ.

Если только с его ведома не проводится какой-либо эксперимент в рамках официального проекта. Как это было недавно на клубном чемпионате мира ФИФА в Марокко.

«После Зимнего кубка мы получили письмо с жестким требованием прекратить подобное поведение судей. Это запрещено правилами игры. Это эксперименты, которые разрешаются или не разрешаются. Есть правила игры, где четко указаны полномочия судьи», — сказал «СЭ» Митрофанов. Вот это как раз о запросах тренеров и просмотрах судьями видеоповторов (ВАР на турнире в ОАЭ не работали).

Что касается послематчевых интервью, их в массовом порядке еще в прошлом году давали арбитры в Нидерландах. Они отказались от флеш-интервью не из-за запрета ИФАБ или еще кого-либо. Причину стоит искать в поведении тележурналистов. Со временем те дошли до того, что стали призывать арбитров выходить из судейской комнаты едва ли не сразу после окончания матча и заставлять извиняться за совершенные ошибки. Кроме того, поначалу задача рефери заключалась в том, чтобы объяснить свои трактовки и применение правил игры. Но затем вся процедура постепенно превратилась в унижение для рефери, и они уведомили Королевский футбольный союз, что подавляющее большинство из них хотят прекратить послематчевое общение со СМИ.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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