ИФАБ не запрещал интервью судей в России. Он отреагировал на нарушение правил игры на турнире в ОАЭ

Как стало известно «СЭ», Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) не запрещал послематчевые интервью судей в турнирах, проводимых РФС, РПЛ и ФНЛ. По одной простой причине: у ИФАБ нет таких полномочий.

Предматчевые и послематчевые интервью не запрещены правилами игры. Соответственно, ИФАБ не вправе пытаться каким-то образом регламентировать такую инициативу футбольных властей любой страны. И не пытается.

В четверг после заседания исполкома РФС генеральный секретарь этой организации Максим Митрофанов заявил журналистам, что «формально вся подобная деятельность запрещена ИФАБ». Но это не так.

По всей видимости, ИФАБ отреагировал не на послематчевые интервью, а на нарушение правил игры на турнире в ОАЭ, где выступали «Ростов», «Спартак», «Краснодар» и «Сочи». В регламент соревнования была включена и использовалась возможность подавать запросы для просмотра судьей видеоповторов спорного момента. Официальный представитель команды сообщал о запросе резервному арбитру, затем резервный передавал информацию главному арбитру. Судья шел к монитору, изучал видеозапись, давал комментарии в прямом эфире и выносил решение.

Вот это прямое нарушение правил игры. Этот эксперимент, получается, не согласовали с ИФАБ, УЕФА и ФИФА. Хотя в соответствии с действующими регламентами, устанавливающими правила организации международных турниров (а зимнее соревнование считалось таким, потому что проходило на территории ОАЭ), любой международный клубный турнир должен проходить в соответствии с правилами игры ИФАБ.

Если только с его ведома не проводится какой-либо эксперимент в рамках официального проекта. Как это было недавно на клубном чемпионате мира ФИФА в Марокко.

«После Зимнего кубка мы получили письмо с жестким требованием прекратить подобное поведение судей. Это запрещено правилами игры. Это эксперименты, которые разрешаются или не разрешаются. Есть правила игры, где четко указаны полномочия судьи», — сказал «СЭ» Митрофанов. Вот это как раз о запросах тренеров и просмотрах судьями видеоповторов (ВАР на турнире в ОАЭ не работали).

Что касается послематчевых интервью, их в массовом порядке еще в прошлом году давали арбитры в Нидерландах. Они отказались от флеш-интервью не из-за запрета ИФАБ или еще кого-либо. Причину стоит искать в поведении тележурналистов. Со временем те дошли до того, что стали призывать арбитров выходить из судейской комнаты едва ли не сразу после окончания матча и заставлять извиняться за совершенные ошибки. Кроме того, поначалу задача рефери заключалась в том, чтобы объяснить свои трактовки и применение правил игры. Но затем вся процедура постепенно превратилась в унижение для рефери, и они уведомили Королевский футбольный союз, что подавляющее большинство из них хотят прекратить послематчевое общение со СМИ.