Агент Бальде заявил, что игрок не покинет «Спартак» летом
Агент форварда «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможной продаже футболиста летом.
«Может ли Бальде летом покинуть «Спартак»? Нет», — сказал Пасторелло «СЭ».
Бальде подписал контракт со «Спартаком» в августе прошлого года. Сенегалец провел 4 матча за красно-белых, не отметившись результативными действиями. С сентября по декабрь форвард был дисквалифицирован за нарушение процедуры допинг-контроля во времена выступления за «Кальяри».
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|4
|4
|45-24
|40
|
4
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|5
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|35
|
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|
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|
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|
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|5
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|20
|
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|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
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|20
|2
|11
|7
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|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
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|
16
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|20
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|12-33
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|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
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