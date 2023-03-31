РФС учтет решение УЕФА по Казани при выборе места проведения матча за Суперкубок России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация будет учитывать решение УЕФА по Суперкубку, который должен был пройти в Казани, выбирая место проведения матча за Суперкубок России.

«Перенос международного матча из Казани не единственный фактор и критерий, по которому будет приниматься решение. Но это фактор, который должен быть учтен. Сейчас у РПЛ на рассмотрении регламент проведения суперкубка. Когда он будет утвержден — будет сформирован заявочный меморандум, и те города, которые будут готовы принять Суперкубок, будут должны направить заявки в РФС и РПЛ, после чего мы примем решение. На данный момент есть только одна заявка — от Казани. В ближайшее время, в апреле, мы примем соответствующее решение», — приводит слова Дюкова ТАСС.

В конце января УЕФА сообщил о переносе места проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года из Казани, который должен был пройти в столице Татарстана 16 августа.

В начале февраля РФС сообщил, что организация получила обращение от властей региона о проведении матча за Суперкубок России-2023 в Казани на стадионе «Ак Барс-Арена».