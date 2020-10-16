Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер опубликовал в Twitter пост, посвященный его возвращению в команду.

«И я вернулся», — говорится в сообщении. Игрок опубликовал фотографии с тренировки.

Нойштедтер подписал контракт до конца текущего сезона. В прошлом сезоне 32-летний футболист провел за «Динамо» 21 матч и сделал две результативные передачи.