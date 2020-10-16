«И я вернулся». Нойштедтер — о подписании контракта с «Динамо»
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Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер опубликовал в Twitter пост, посвященный его возвращению в команду.
«И я вернулся», — говорится в сообщении. Игрок опубликовал фотографии с тренировки.
And I'm back?? #5 #fcdynamomoscow pic.twitter.com/S4iTPyMUHJ— Roman Neust?dter (@romainnewton33) October 15, 2020
Нойштедтер подписал контракт до конца текущего сезона. В прошлом сезоне 32-летний футболист провел за «Динамо» 21 матч и сделал две результативные передачи.