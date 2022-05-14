И.о. главного тренера «Динамо» Булут: «Провели качественный матч, но разочарованы результатом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Волкан Булут прокомментировал матча против «Локомотива» в 29-м туре Тинькофф РПЛ (3:3).

— Мы провели качественный матч. Но, конечно, разочарованы результатом, учитывая, что после первого тайма вели 3:1. Но мы не забиваем этим голову — да, мы недовольны, но с завтрашнего дня будем готовиться к матчу с «Сочи».

— Отсутствие Шварца на скамейке стало решающим фактором?

— Конечно, было бы лучше, если бы Сандро присутствовал на скамейке. Но команда хорошо себя проявила. Мы хорошо сыграли... Но присутствие тренера, безусловно, всегда очень важный момент.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» поднялось на второе место с 53 очками. «Локомотив» — шестой, имея 45 очков.