Степашин: «Вряд ли в этом году есть шансы в CAS»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин подвел итоги матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (3:3) отметил, что у российских клубов мало шансов на положительный исход апелляции в CAS.

«Вряд ли в этом году есть шансы в CAS. Вы же видите, суда уже нет, есть политика. И в спорте, и в жизни. Даже в римском праве, где у нас забирают собственность. Чем быстрее решим вопросы на Украине, тем быстрее будем играть в Европе», — отметил Степашин.

13 мая ЦСКА, «Зенит» , «Динамо» и «Сочи» объявили о том, что подали в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) апелляцию на решение УЕФА от 2 мая 2022 года по отстранению российских клубов от еврокубков.