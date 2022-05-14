Степашин: «Полагаю, «Динамо» готово взять второе место»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин подвел итоги матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (3:3).

«Матч получился огненный. Красивый футбол, почти без центра правда, — отметил Степашин. — Рад, что «Динамо» взяло сегодня свое очко, медаль у нас уже в кармане. Все решится в матче с «Сочи». Полагаю мы готовы взять второе место. Единственное — есть проблемы с обороной. Для нас второе место очень важно. В следующем году у нас 100 лет, мы идем вперед. 30 лет назад мы взяли серебро, теперь время пришло платить по долгам.

Я бы не сказал, что во втором тайме отпустили игру. Замены «Локомотив» сделал вовремя, а мы немного опоздали. Плюс защита, такие дырки пропускать нельзя. Хотя играли в футбол, всем понравилось".

«Динамо» сравнялось по очкам с «Сочи» и по дополнительным показателям вернулось на второе место. 21 мая в заключительном туре команды разыграют второе место в чемпионате России сезона-2021/22. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.