Хвича Кварацхелия: «Когда ты играешь много, то форма хорошая поддерживается»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия остался доволен своей игрой в концовке сезона.

— Проиграли «Спартаку», это плохо. Думаю, сама игра была хорошей, — сказал игрок в интервью «Матч Премьер». — Были моменты, которые нужно реализовать. Нудно еще работать и прибавлять.

Когда ты играешь много, то форма хорошая поддерживается. Эта форма и позволила мне хорошо закончить сезон.