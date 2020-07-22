Хвича Кварацхелия: «Когда ты играешь много, то форма хорошая поддерживается»
22:01
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия остался доволен своей игрой в концовке сезона.
— Проиграли «Спартаку», это плохо. Думаю, сама игра была хорошей, — сказал игрок в интервью «Матч Премьер». — Были моменты, которые нужно реализовать. Нудно еще работать и прибавлять.
Когда ты играешь много, то форма хорошая поддерживается. Эта форма и позволила мне хорошо закончить сезон.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи
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