Президент «Урала» Иванов: «Считаю, что судей надо поддерживать и убрать систему ВАР — пусть ошибаются»

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что нужно отменить систему ВАР в российском футболе.

«Я всегда был против системы ВАР, потому что судьи, как и футболисты, могут ошибаться. Люди с метра не попадают, хотя тренируются, а мы на судей давим, пресса давит, все их давят, разные комитеты им разное говорят, они мечутся, не знают, что делать. Разные рекомендации звучат — вот как им быть? Это очень тяжелая работа. Считаю, что их надо поддерживать, убрать систему ВАР, пускай они ошибаются. Если мы вспомним, тот же (Пьерлуиджи) Коллина больше лошади наваливал, но он же невозмутим был всегда. Да, ошибался, но в другую сторону он никогда не делал ничего, а в остальное время он делал все правильно», — приводит РИА «Новости» слова Иванова.

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 25 очков за 19 туров.