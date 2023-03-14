«Спартак» — «Урал»: Карасев не назначил пенальти, ВАР его ошибку не исправил. Кто-то понимает логику действий арбитров?

На 24-й минуте полуфинального матча FONBET Кубка России «Спартак» — «Урал» Сергей Карасев ошибочно не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых. С той позиции, которую занимал арбитр, он не мог видеть всех деталей единоборства Сильвие Бегича с Кристофером Мартинсом. Был перекрыт обзор и второму ассистенту Андрею Гурбанову.

«Спартак» — «Урал».

Как раз для таких случаев несколько лет назад стали использовать видеоассистентов. В этом матче обязанности ВАР выполняли Анатолий Жабченко и Дмитрий Сафьян. Почему они, проведя проверку, не вмешались в действия Карасеву и не предложили ему посмотреть повторы на мониторе, объяснить невозможно.

«Спартак» — «Урал».

Решение видеоассистентов выглядит еще более странным с учетом одного из эпизодов недавного матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел». На 45-й минуте Владислав Безбородов сначала ошибочно не зафиксировал фол Данилы Пруцева, а затем изменил свое решение после вмешательства ВАР Евгения Кукуляка и просмотра видеозаписи и правильно назначил 11-метровый удар.

И тогда, и сегодня нарушение правил заключалось в том, что сфоливший отмахнулся левой рукой и попал сопернику в область лица: Пруцев сыграл неаккуратно против Ираклия Квеквескири, Бегич — против Мартинса.

Моменты очень-очень похожие. Решения ВАР и итоговые решения арбитров разные. Кто в состоянии объяснить логику наших судей?