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Сегодня, 10:44

Агент Раконьяца заявил, что «Црвена Звезда» не ведет переговоров о выкупе игрока у «Локомотива»

Константин Белов
Корреспондент
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Марко Раконьяц (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игорь Глушевич, агент нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца рассказал «СЭ», что «Црвена Звезда» не ведет переговоров с железнодорожниками о выкупе игрока.

Раконьяц выступает за сербскую команду на правах аренды из московского клуба.

«Переговоров о выкупе Раконьянца «Црвеной Звездой» у «Локомотива» не ведется. Но у сербского клуба есть время до 30 июня, когда заканчивается аренда, чтобы выкупить игрока», — сказал Грушевич «СЭ».

«Црвена Звезда» арендовала Раконьяца у «Локомотива» в начале февраля 2023 года. 22-летний черногорец забил три гола и сделал одну результативную передачу в четырех матчах за сербскую команду во всех турнирах.

В составе «Локомотива» форвард сделал один голевой пас в 15 играх.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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