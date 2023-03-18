Агент Раконьяца заявил, что «Црвена Звезда» не ведет переговоров о выкупе игрока у «Локомотива»

Игорь Глушевич, агент нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца рассказал «СЭ», что «Црвена Звезда» не ведет переговоров с железнодорожниками о выкупе игрока.

Раконьяц выступает за сербскую команду на правах аренды из московского клуба.

«Переговоров о выкупе Раконьянца «Црвеной Звездой» у «Локомотива» не ведется. Но у сербского клуба есть время до 30 июня, когда заканчивается аренда, чтобы выкупить игрока», — сказал Грушевич «СЭ».

«Црвена Звезда» арендовала Раконьяца у «Локомотива» в начале февраля 2023 года. 22-летний черногорец забил три гола и сделал одну результативную передачу в четырех матчах за сербскую команду во всех турнирах.

В составе «Локомотива» форвард сделал один голевой пас в 15 играх.