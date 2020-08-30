«Хотелось бы, чтобы нападающие забивали». Карпин поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром»?. Игра начнется — в 20.00 (мск).

— Пятая игра за 15 дней, оцените состояние команды?

— Я думаю, что неплохое, нормальное состояние, — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова». — Понятно, что усталость накопившаяся есть, как и у всех команд, ротацию проводить из-за травм получается в меньшей степени, чем хотели бы, но какую-то провели. Игра с «Уралом» была в этом плане тяжелее, потому что играли через два дня на третий, сейчас у нас на день больше было на восстановление, но понятно, что «Краснодар» — соперник другой, будет непросто.

— Вы во главе «Ростова» играли с «Краснодаром» 6 раз и не проигрывали, что удавалось делать такого, чтобы не уступать такому серьезному сопернику?

— Не знаю, что удалось, играли мы разными футболистами, разными сочетаниями и схемы тоже были разные. Играем, готовимся к сопернику, а там уже как получится.

— Шомуродов волнует всех: 0 голов в чемпионате, а в прошлом году он очень сильно помогал голами, что с ним происходит?

— Что происходит? Есть несколько вещей, несколько моментов, я считаю, что сейчас он уже выходит на свой прошлогодний уровень. По голам еще нет, но подготовка не была той, которая была в прошлом сезоне, из-за пандемии были проблемы. Я думаю, что только сейчас он начинает набирать и выходить на свой уровень. Хотелось бы, чтобы нападающие забивали, моменты в каждой игре создаем, пока не хватает реализации. Понятно, что Шомуродов нам нужен с этой точки зрения, помимо того, что он проделывает огромный объем работы и по игре претензий к нему нельзя предъявить.

— Но есть человек, который забивает — Кенто Хашимото, именно поэтому он сегодня в старте?

— Нет, не только поэтому. Хашимото сыграл 44 минуты основного времени и 47 с дополнительным временем против «Урала», сыграл 90 с «Уфой». Данил Глебов сыграл две игры по 90, понятно тяжело в таком графике, поэтому сегодня — Хашимото.

— Сегодня нет в заявке Мамаева, надолго он выбыл?

?— Очень надеемся, что будет скорее всего после паузы на сборную, то есть в следующих матчах.