Хорватский защитник Яколиш покинул «Факел»
Хорватский защитник «Факела» Антонио Яколиш покинул команду, сообщает пресс-служба воронежского клуба.
Отмечается, что контракт с 31-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Футбольный клуб «Факел» благодарит Антонио за время, проведенное в команде, и желает ему удачи в дальнейшей карьере!», — сказано в заявлении команды.
Яколиш летом 2023 года перешел в «Факел» на правах свободного агента. За воронежскую команду он провел 9 матчей во всех турнирах.
Источник: https://t.me/pfcfakel/10682
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|
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|18
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|8
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|18
|8
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|
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|9
|3
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|
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|8
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|
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|8
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|28
|
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|7
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|28
|
9
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|7
|3
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|
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|6
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|
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|5
|4
|9
|18-28
|19
|
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|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
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|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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