Хорватский защитник Яколиш покинул «Факел»

Хорватский защитник «Факела» Антонио Яколиш покинул команду, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Отмечается, что контракт с 31-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Футбольный клуб «Факел» благодарит Антонио за время, проведенное в команде, и желает ему удачи в дальнейшей карьере!», — сказано в заявлении команды.

Яколиш летом 2023 года перешел в «Факел» на правах свободного агента. За воронежскую команду он провел 9 матчей во всех турнирах.