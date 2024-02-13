Смородская раскритиковала Салихову: «Она не женщина в футболе»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала супругу бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.

«Она никакая не женщина в футболе, — приводит слова Смородской Sport24. — Она была женой президента клуба и в какой-то момент решила, что может открыто выступать с критикой всех и вся в СМИ. Ну пожалуйста, комментируй свой «Спартак» — никаких проблем. Но она же начала обсуждать всех подряд, в том числе и меня».

Смородская занимала пост президента «Локомотива» с июля 2010 года по август 2016-го. При ней железнодорожники завоевали бронзу чемпионата России в сезоне-2013/14 и выиграли Кубок страны в 2015-м.

После 18 туров «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Спартак» — пятый (30 очков).