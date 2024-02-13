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Сегодня, 16:28

Гаджиев заявил, что в российском футболе очень большая зимняя пауза

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поддержал главного тренера бело-голубых Марцела Личку, который заявил, что пауза в РПЛ очень длинная.

«Соглашусь с Личкой, его слова логичны. Таких длинных перерывов нет ни в одной развитой стране, где играют в футбол. Зимняя пауза действительно большая. Всегда должно быть два интереса: спортивный и финансовый. Любая структура должна уметь зарабатывать. Футбол же — это не только спорт, но и большой бизнес. Чем больше играешь, то все в плюсе. Надо смотреть, сколько длятся паузы в лучших лигах мира, и брать с них пример. Знаете, еще 50 лет назад в СССР были правильные решение и суждения. Строили зимние стадионы, чтобы была возможность играть, раньше начинать чемпионат. К сожалению, потом все обрушилось, и к чемпионату мира в 2018 году в России построили крытый стадион только в Петербурге. Таких стадионов должно быть больше. В крупных городах их можно построить», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

Чемпионат РПЛ возобновится в марте. Первая игра 19 тура пройдет 1 марта между «Ростовом» и «Крыльями Советов».

Источник: https://legalbet.ru/news/gadzhiev-o-zimnej-pauze-v-rossijskom-futbole-takih/
Футбол
РПЛ
Гаджи Гаджиев
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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