Гаджиев заявил, что в российском футболе очень большая зимняя пауза

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поддержал главного тренера бело-голубых Марцела Личку, который заявил, что пауза в РПЛ очень длинная.

«Соглашусь с Личкой, его слова логичны. Таких длинных перерывов нет ни в одной развитой стране, где играют в футбол. Зимняя пауза действительно большая. Всегда должно быть два интереса: спортивный и финансовый. Любая структура должна уметь зарабатывать. Футбол же — это не только спорт, но и большой бизнес. Чем больше играешь, то все в плюсе. Надо смотреть, сколько длятся паузы в лучших лигах мира, и брать с них пример. Знаете, еще 50 лет назад в СССР были правильные решение и суждения. Строили зимние стадионы, чтобы была возможность играть, раньше начинать чемпионат. К сожалению, потом все обрушилось, и к чемпионату мира в 2018 году в России построили крытый стадион только в Петербурге. Таких стадионов должно быть больше. В крупных городах их можно построить», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

Чемпионат РПЛ возобновится в марте. Первая игра 19 тура пройдет 1 марта между «Ростовом» и «Крыльями Советов».