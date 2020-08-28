Хорен Байрамян: «Рад, что сотый матч за «Ростов» оказался победным для команды»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился впечатлениями после сыгранного 100-го матча за клуб.

— Конечно, рад, что юбилейный матч оказался победным для команды, — приводит слова Байрамяна официальный Instagram клуба. — Когда выигрываешь — всегда хорошие эмоции.

— То, что вы являетесь воспитанником клуба — дополнительная ответственность для вас?

— Конечно, чувствую внутри большую ответственность! Стараюсь не огорчать наших болельщиков.

— Помните свой дебют за клуб?

— Дебютировал в игре против «Рубина» на «Олимпе», это было в 2011-м году. К сожалению, мы тогда проиграли, но я никогда не забуду тот матч, ведь это дебют, который навсегда останется в памяти. Наверное, как и у всех у меня было волнение, а после игры не верил, что впервые сыграл в премьер-лиге.