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Сегодня, 20:25

Хомуха: «Думаю, «Динамо» провентилировало тему с возвращением Захаряна»

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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хомуха высказался о выступлении полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

— Думаю, «Динамо» провентилировало тему с возвращением Захаряна, но очень многое зависит от самого футболиста. Мы ведь не знаем, есть ли у него желание вернуться в Россию.

— Может, проблема наших игроков в том, что они сразу хотят уехать в топ-лиги, а не пробовать себя сначала в условном чемпионате Нидерландов?

— Во главу угла футболисты сейчас ставят условия контракта. В Голландии никто не предложит им и половину от того, что они получают в России. Чтобы поехать в те же Нидерланды, игроку надо пойти на большие уступки. И только единицы, такие как Кузяев, поиграв в России, делают выбор в пользу топ-5 чемпионатов, — сказал Хомуха Metaratings.ru.

В этом сезоне 21-летний Захарян не выходил на поле из-за травм. Футболист с 2023 года выступает за испанский клуб.

Источник: Metaratings.ru
Арсен Захарян
Дмитрий Хомуха
ФК Динамо (Москва)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
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2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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