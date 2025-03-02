Бонгонда: «Мы проделали большую работу, чтобы выиграть трофей»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Мне очень этого хочется. И я убежден, что «Спартак» заслуживает выиграть что-то значимое. Такой клуб не должен оставаться без трофеев подолгу. Мы проделали большую работу этой зимой. Надеюсь, уже в это воскресенье успешно начнем движение к главной цели», — цитирует футболиста пресс-служба московской команды.

В этом сезоне на счету 29-летнего Бонгонды 21 матч во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

После 18 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице с 37 очками.

2 марта красно-белые сыграют против «Оренбурга». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.