Хомуха о ситуации в «Крыльях Советов»: «До завершения сезона еще очень долго»

Экс-футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможном уходе Игоря Осинькина из «Крыльев Советов».



«Здесь мне сложно говорить. До завершения сезона еще очень долго, и времени много. Давать такие прогнозы наперед очень трудно. Ведь никто не знает, усилится ли команда сейчас серьезно или нет», — сказал Хомуха Vprognoze.ru



Сейчас «Крылья Советов» находятся на десятом месте турнирной таблицы, имея в своем активе 18 очков.