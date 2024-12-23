Орлов назвал лучшего вратаря первой части сезона РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал лучшего вратаря первой части сезона РПЛ.

«Выбирал между Латышонком и Агкацевым. И все-таки остановлюсь на голкипере «Зенита». Он меньше ошибался на этой дистанции», — сказал Орлов «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. На третьем месте «Спартак» (37).