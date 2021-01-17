Хомуха отреагировал на новость о смерти экс-игрока ЦСКА Родина

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал «СЭ» новость о смерти 39-летнего бывшего футболиста Сергея Родина.

— Это был молодой футболист, который только начинал привлекаться в матчам и тренировкам за первую команду, — сказал Хомуха. — На тот момент это был один из самых перспективных молодых футболистов в ЦСКА. Сегодняшнее известие очень сильно расстроило. Подробностей никто никаких не дает, но смерть в таком молодом возрасте — трагедия для родных. Был очень удивлен, узнав об этом.

Родин в ЦСКА начинал карьеру, но сыграл за первую команду армейцев только семь матчей. Впоследствии он выступал в составе «Кубани», «Кристалла», «Металлург-Кузбасса», «Видного», «Анжи», «Сокола» и «Спортакадемклуба».

Также в карьере Родина были выступления за юношескую и молодежную сборные России.

(Владимир Пушкарев)