Хомуха отреагировал на новость о смерти экс-игрока ЦСКА Родина
Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал «СЭ» новость о смерти 39-летнего бывшего футболиста Сергея Родина.
— Это был молодой футболист, который только начинал привлекаться в матчам и тренировкам за первую команду, — сказал Хомуха. — На тот момент это был один из самых перспективных молодых футболистов в ЦСКА. Сегодняшнее известие очень сильно расстроило. Подробностей никто никаких не дает, но смерть в таком молодом возрасте — трагедия для родных. Был очень удивлен, узнав об этом.
Родин в ЦСКА начинал карьеру, но сыграл за первую команду армейцев только семь матчей. Впоследствии он выступал в составе «Кубани», «Кристалла», «Металлург-Кузбасса», «Видного», «Анжи», «Сокола» и «Спортакадемклуба».
Также в карьере Родина были выступления за юношескую и молодежную сборные России.
(Владимир Пушкарев)
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